L’Unione europea contro l’Ungheria per i finanziamenti alle Ong (Di martedì 14 gennaio 2020) Nuovi guai in vista per l’Ungheria di Viktor Orban, che viene nuovamente richiamato dalle alte burocrazie dell’Unione europea a causa di leggi giudicate troppo stringenti e che rischiano di compromettere le libertà fondamentali sulle quali è basata l’Unione. Questa volta, nell’occhio del ciclone sarebbe finita la legge ungherese che obbliga le Ong a rivelare i nomi dei propri finanziatori esteri. La procedura, che si applica sulle donazioni che risultano superiori ai 500mila fiorini ungheresi (circa 1700 euro), è volta a conoscere quali siano le entità che finanziano le organizzazioni ufficialmente, per questioni di sicurezza nazionale e tutela dall’elusione fiscale. Le contestazioni di Bruxelles si fondano in primo luogo sulla mancata tutela della privacy dei finanziatori, che vedrebbero i loro nomi pubblicati sulle liste di Budapest, che sono allo stato ... Leggi la notizia su it.insideover

