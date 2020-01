Luke Skywalker dice addio a Facebook, l’attore Mark Hamill: “Deluso da Zuckerberg” (Di martedì 14 gennaio 2020) Luke Skywalker contro Facebook, l’attore Mark Hamill: “Deluso da Zuckerberg” Mark Hamill, l’attore diventato celebre soprattutto grazie all’interpretazione di Luke Skywalker in Star Wars, ha deciso di abbandonare Facebook. “Sono così deluso che Mark Zuckerberg dia più importanza al profitto che alla verità che ho deciso di cancellare il mio account Facebook”, ha annunciato Hamill su Twitter lo scorso 12 gennaio. “Dormirò meglio stanotte”, conclude l’attore. Hamill è critico verso il fondatore e Ceo di Facebook, accusato di non sottoporre a fact checking, ovvero a un controllo di veridicità, gli spot elettorali dei politici. Nel tweet inserisce infatti anche il link a un articolo del New York Times, relativo proprio alla polemica scoppiata negli Stati Uniti in un anno cruciale per il futuro politico del paese: quello delle ... Leggi la notizia su tpi

