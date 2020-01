Luigi Dagostino, il re degli outlet nei guai: condannato per false fatture (Di martedì 14 gennaio 2020) L’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, ex socio di Tiziano Renzi, è stato condannato a Firenze per false fatture nell’ambito del caso Villa Banti. Un anno, 11 mesi e 10 giorni: questa la condanna inflitta dai giudici di Firenze all’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, il re degli outlet nonché ex socio di Tiziano Renzi, nel processo con rito … L'articolo Luigi Dagostino, il re degli outlet nei guai: condannato per false fatture è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fattoquotidiano : Luigi Dagostino, il re degli outlet condannato a Firenze per false fatture per caso Villa Banti - Danae0308 : RT @nessunoindietro: OPPERBACCO! Luigi Dagostino, il re degli outlet condannato a Firenze per false fatture per caso Villa Banti https://t.… - MarceVann : RT @nessunoindietro: OPPERBACCO! Luigi Dagostino, il re degli outlet condannato a Firenze per false fatture per caso Villa Banti https://t.… -