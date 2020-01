Luigi Dagostino, il re degli outlet condannato a Firenze per false fatture per caso Villa Banti (Di martedì 14 gennaio 2020) L’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, il re degli outlet ex socio di Tiziano Renzi, è stato condannato a Firenze a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni nel processo con rito abbreviato che lo vedeva imputato per uso di fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro da parte di società a lui riferibili. Dagostino era imputato anche per autoriciclaggio, accusa dalla quale il giudice per l’udienza preliminare Silvia Romeo lo ha assolto ‘perché il fatto non sussiste’. L’inchiesta che ha portato al processo riguarda l’acquisto di Villa Banti, a Firenze, da parte di una società di Ilaria Niccolai, compagna dell’imprenditore. Il gup, non avendo riconosciuto l’accusa di autoriciclaggio, ha disposto anche il dissequestro della Villa, che invece per la procura era stata comprata con denaro riciclato. Condannata in abbreviato a 10 mesi nello stesso procedimento anche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

