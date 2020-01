L’Ue lancia il Green Deal: in arrivo mille miliardi di investimenti. Gentiloni: “Aiuteranno anche Ilva” (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Ue lancia il Green Deal: in arrivo mille miliardi di investimenti. Gentiloni: “Aiuteranno anche Ilva” Via libera a Strasburgo al Green Deal, il piano di investimenti per l’economia verde. Ad annunciarlo oggi durante la plenaria del Parlamento Ue è stato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. “Col Green Deal vogliamo raggiungere emissioni zero entro il 2050. Non possiamo fallire”, ha detto Dombrovskis. “Il piano per gli investimenti sostenibili adottato oggi dalla Commissione europea” punta a “mobilitare almeno mille miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni” e invia un chiaro segnale a tutti: “quando si fanno investimenti occorre pensare verde”. L’Ue prevede di dedicare un quarto del proprio bilancio alla lotta contro i cambiamenti climatici. Ha istituito inoltre un programma ... Leggi la notizia su tpi

