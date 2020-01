Ludovica Valli Instagram, “che cambiamento”: «Il potere della chirurgia è grande, signori!» (Di martedì 14 gennaio 2020) Non è la prima volta che i social, Instagram in primis, mettono sotto accusa l’aspetto fisico di Ludovica Valli: l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché sorella di Beatrice e cognata di Marco Fantini, non sembra avere pace per quel che riguarda il ricorso alla chirurgia estetica. Ma tra gli ultimi post social il parere di alcuni followers è davvero spietato, tanto da arrivare a definire la ventitreenne di San Martino in Rio addirittura “bruttina”. Ammesso che Ludovica si sia servita di qualche aiutino per migliorare la propria presenza, sembrerebbe piuttosto esagerato qualificare come “bruttina” l’estetica dell’influencer prima dei presunti ritocchini. Ludovica Valli Instagram, cambiamento totale: “Un’altra persona” A porre sotto la lente d’ingrandimento la questione ‘chirurgia’ è uno degli ultimi post Instagram di Ludovica. Un primo piano della Valli enfatizza i lineamenti del viso in ... Leggi la notizia su urbanpost

