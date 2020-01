Luciana Lamorgese insegna come si parla di migranti senza gridare (Di martedì 14 gennaio 2020) La differenza è ovvia e si vede nel quotidiano. Niente social, nessun proclama. Ed ecco che Luciana Lamorgese, come raramente accade, va ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (su La7) e spiega, in maniera calma e pacata, spiega esattamente la situazione dei flussi migratori diretti in Italia. Nessun grido, nessuna propaganda. Lo fa dal punto di vista istituzionale, senza voler fare campagna elettorale su questo o quel tema. Il capo del Viminale, inoltre, non ha voluto dare un proprio parere sull’operato del suo predecessore Matteo Salvini, né sul caso Gregoretti. LEGGI ANCHE > Lo staff di Lamorgese al Viminale costa un quinto di quello di Salvini Lilli Gruber ha immediatamente chiesto a Luciana Lamorgese di spiegare come mai, soprattutto nel mese di settembre, il numero di migranti sbarcati sulle nostre coste sia aumentato rispetto al periodo precedente. Il ministro ... Leggi la notizia su giornalettismo

OttoemezzoTW : Questa sera sarà ospite di #ottoemezzo la responsabile del @Viminale, la ministra Luciana #Lamorgese. Con lei anche… - CottarelliCPI : Riporta l'@espressonline che Luciana Lamorgese, per la comunicazione del Ministero degli Interni, sceglie una squad… - HuffPostItalia : Luciana Lamorgese: 'Ampliare categorie permessi umanitari. Multe più basse per le ong' -