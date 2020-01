Los Angeles, un aereo in fase di atterraggio d’emergenza scarica carburante su due scuole: bimbi intossicati (Di martedì 14 gennaio 2020) Settanta persone, tra vigili del fuoco e personale paramedico, sono intervenute nelle scuole elementari di Cudahy e South Los Angeles, in California, su cui un aereo, della compagnia Delta Airlines, avrebbe scaricato del carburante per strada mentre rientrava, per un atterraggio di emergenza, verso l’aeroporto internazionale di Los Angeles. Al momento le autorità hanno riferito che stanno trattando 17 bambini e sei adulti che si trovavano nei cortili dei due edifici scolastici e che hanno riportato sintomi di forte irritazione cutanea e di intossicazione da fumi nocivi. Nessuno degli assistiti è in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno confermato che la sostanza piovuta dal cielo sulle scuole era carburante per aerei. BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy ... Leggi la notizia su open.online

