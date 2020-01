L’orrore dalla Germania, la bimba nell’oscurità: tenuta chiusa al buio dai genitori per 2 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) I fatti sono avvenuti Eberwald, un paesino del Brandeburgo a nord di Berlino. Alla piccola sono stati riscontrati importanti deficit nella nutrizione e nella capacità di esprimersi. La famiglia era già nota alle autorità, ma si sarebbe sempre rifiutata di accettare ogni forma di sostegno. Sta destando orrore e indignazione in Germania il caso di una bambina di cinque anni lasciata per oltre due anni in completo stato di abbandono. Secondo il Märkische Oderzeitung la piccola non vedeva la luce del giorno da anni. I fatti sono avvenuti Eberwald, un paesino del Brandeburgo a nord di Berlino. Sulla base delle notizie emerse sulla stampa locale la procura ha deciso di aprire un’indagine. “Abbiamo aperto un procedimento di indagine sulla base delle notizie di stampa” ha detto oggi il pubblico ministero Ingo Kechichian. La bambina è stata portata in ospedale a Bernau prima di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : L’orrore dalla Germania, la bimba nell’oscurità: tenuta chiusa al buio dai genitori per 2 anni… - freremma : RT @Annasaba8: Che cosa è sacro quando la Cosa è tutto l’universo? striscia in ogni anima come un organo-vampiro che suona dietro nuvole il… - mikisai2 : RT @Annasaba8: Che cosa è sacro quando la Cosa è tutto l’universo? striscia in ogni anima come un organo-vampiro che suona dietro nuvole il… -