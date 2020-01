Lombardia: Pd e Italia Viva contro rinnovo affidamento di 10 anni a Trenord (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Le opposizioni in consiglio regionale sono contro l'intenzione della giunta della Regione Lombardia di rinnovare il contratto di affidamento del servizio ferroviario a Trenord per altri dieci anni. “L’assessore Terzi ha chiarito che la Regione non ha deciso che cosa far Leggi la notizia su liberoquotidiano

BI_Italia : Pendolari in rivolta: 'La società non è in grado di gestire neanche l'esistente servizio a livelli di decenza'. Con… - Adelchi16 : RT @FrancoLucente: Primo Consiglio regionale del 2020: il gruppo Fratelli d’Italia c’è ed è pronto per le nuove battaglie che ci attendono.… - FratellidItaIia : RT @FrancoLucente: Primo Consiglio regionale del 2020: il gruppo Fratelli d’Italia c’è ed è pronto per le nuove battaglie che ci attendono.… -