Lombardia: Pd e Italia Viva contro rinnovo affidamento di 10 anni a Trenord (2) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) – Dello stesso avviso Patrizia Baffi, consigliere regionale di Italia Viva. “L’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi, ha difeso l’ipotesi di riassegnare il contratto per il trasporto pubblico locale su rotaia a Trenord senza nemmeno passare attraverso una regolare gara d’appalto. Nonostante i disservizi quotidiani subiti da centinaia di migliaia di pendolari, Regione Lombardia è orientata a rinnovare l’incarico per altri 9 anni a 5 miliardi di euro (con un netto aumento dei sussidi che i contribuenti lombardi andranno a versare alla società di trasporto). Indire una gara – dice – avrebbe indubbi benefici per i cittadini, per l’imprenditoria Italiana e per la stessa Trenord” che, dovendo affrontare nuovi concorrenti, “dovrebbe migliorare la sua offerta attuale”. Italia Viva chiede che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

