L’olio extra vergine di oliva è stato riconosciuto una medicina a tutti gli effetti (Di martedì 14 gennaio 2020) Che L’olio extravergine d’oliva faccia bene non è una notizia che si è appena saputa. L’olio è un toccasana per numerose situazioni perché ha delle molteplici proprietà e garantisce, oltre ad uno stile di vita alimentare sano e genuino, anche la protezione da diverse patologie. Mangiare a crudo L’olio extra vergine di oliva fa benissimo: pare che faccia vivere più a lungo e che prevenga numerose malattie. I grassi contenuti nell’olio evo sono i migliori e, oltre ad incontrare il gusto perché condire un piatto con L’olio evo esalta ogni sapore, serve anche a favorire una regolare evacuazione e a migliorare la funzionalità anche del cervello. Per tutti questi motivi messi insieme la Food and Drug Admistration (FDA), che è l’ente americano si occupa che tutti i prodotti alimentari siano di ottima qualità ha deciso che L’olio extravergine di oliva non deve più ... Leggi la notizia su baritalianews

