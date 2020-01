Lobby, la richiesta a Dadone: “Regolamenti l’attività dei portatori d’interesse”. La ministra: “Presto pubblica agenda dei miei incontri” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Vogliamo che la regolamentazione del Lobbying entri nel programma di governo del presidente Conte“. Lo ha chiesto Federico Anghelé, direttore della sede italiana della non profit The Good Lobby, alla ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone in un incontro a Palazzo Vidoni. Le speranze dell’organizzazione, “approdata” per la prima volta in Italia lo scorso novembre raccogliendo l’eredità di Riparte il futuro, sono riposte sulla ministra Dadone che “nel suo ruolo di guida può fare tanto: prima di tutto – propone Anghelé – rendendo di nuovo pubblici, online, due strumenti fondamentali per ‘autoregolamentare‘ l’attività di Lobbying, il registro dei portatori di interessi e le agende degli incontri della ministra e degli altri dirigenti del ministero”. La misura era già stata introdotta dall’allora ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

