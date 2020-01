LIVE Venezia-Brescia 44-28, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: prova di fuga per gli orogranata (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-28 Regalo clamoroso della difesa di Brescia: Lansdowne solo schiaffeggia la palla a rimbalzo e offre a De Nicolao un cioccolatino per il +18 Veneziano. Timeout obbligato per Esposito. 44-28 Semigancio mancino di Watt, allunga Venezia. 42-28 Si iscrive al match anche Austin Daye, che trova due punti da sotto dopo il rimbalzo offensivo. 40-28 1/2 in lunetta per Cain. Fallo di Watt su Cain: ci saranno due liberi per il centro ex Varese. La Germani è già arrivata a quattro falli in questo terzo quarto. 40-27 Ancora a bersaglio Chappell, 14 punti per lui. 38-27 Lansdowne a segno con un tiro totalmente fuori coordinazione. 38-25 Tripla pesante di Stone. +13 Venezia. 35-25 Moss in lunetta completa il gioco da tre punti. 35-24 Moss trova il primo canestro della sua serata, subendo anche il fallo. 35-22 Chappell batte dal palleggio Vitali e va a ... Leggi la notizia su oasport

