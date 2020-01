LIVE Venezia-Brescia 33-22, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: nuovo importante allungo degli orogranata a fine secondo quarto (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Meglio Venezia in questo primo tempo: gli orogranata hanno piazzato un nuovo importante allungo nella parte finale del secondo quarto, costruito soprattutto grazie a un’elevata intensità difensiva, ai rimbalzi in attacco e a qualche buona tripla. FINE PRIMO TEMPO: Venezia-Brescia 33-22 33-22 Schiacciatona di Mitchell Watt a chiudere il secondo quarto! Nuovamente +11 per i padroni di casa. 31-22 1/2 in lunetta per Angelo Warner, appena entrato in campo. 0/2 di Cain ai liberi. Davvero due brutte esecuzioni per il centro della Germani. 31-21 Gran canestro di De Nicolao dalla lunga distanza. +10 Venezia. 28-21 2/2 in lunetta per il greco. Parziale di 8-2 per gli orogranata, che tentano un’altra fuga. Due tiri liberi in arrivo per Bramos. 26-21 Cain usa benissimo il piede perno contro Watt e trova l’appoggio vincente a ... Leggi la notizia su oasport

sole24ore : #Venezia, la diretta dell’apertura del #Mose - Live @sole24ore. - comunevenezia : ?? #PortoMarghera Torce Versalis: risolte le anomalie. In corso le operazioni di riallineamento. Si prevede il com… - TuttoVenezia : LIVE EUROCUP - Reyer - Brescia (20-13), fine primo quarto, ospiti a fiammate, Venezia solida -