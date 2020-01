LIVE Venezia-Brescia 23-19, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: gara combattuta, si segna a fatica da ambo le parti (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-19 Ancora Bramos dall’arco! Extrapossessi decisivi per i Veneziani, che sono già a quota 7 rimbalzi offensivi. In EuroCup Brescia fa notoriamente fatica a recuperare i rimbalzi, terzultima nella graduatoria. Abbiamo superato la metà del secondo periodo: parziale di 3-6 finora. 23-19 Tripla da campione di Michael Bramos, che si iscrive al tabellino e interrompe il digiuno della Reyer. Venezia ancora senza punti in questo secondo quarto dopo più di 3’30”. 20-19 1/2 in lunetta per Zerini. Gioco a due tra Vitali e Zerini, il centro non riesce a segnare ma subisce il fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. 20-18 Abass scarica per Sacchetti che trova una tripla pesante. Parziale aperto di 3-12 per la Leonessa, timeout chiamato da Walter De Raffaele. Anche Venezia palesa qualche problema nel trovare la retina, ma sta ... Leggi la notizia su oasport

