LIVE Sport, DIRETTA 14 gennaio: il Napoli va ai quarti di Coppa Italia, Odette Giuffrida ha problemi alla spalla (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 14 gennaio: orari e programma 18.24 JUDO – Odette Giuffrida ha problemi alla spalla, ma tranquillizza i tifosi: “Non mi opero”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.01 SNOWBOARD – Cinque azzurri avanti alla fase finale del PSL di Bad Gstein in Austria. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.40 BIATHLON – Domani la sprint femminile di Ruhpolding: cinque le azzurre al via. I pettorali. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.19 CALCIO – Il Napoli batte il Perugia per 2-0 negli ottavi di Coppa Italia e passa ai quarti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.47 DAKAR – Marc Coma, copilota di Fernando Alonso, analizza la tappa odierna e predica calma in vista della frazione di domani. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 16.14 WINTER YOG – Prima medaglia dallo ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Calciomercato ? Le trattative LIVE ?? Dalla squadra Sky e sui quotidiani #SkySport #SkyCalciomercato - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? #CampoAperto ?? #Calciomercato ? Alle 19:00 ?? Su Sky Sport 24 ?? Inviateci le vostre domande con l'hashtag #SkyCalciomercato… - SkySport : ?? #CampoAperto ?? #Calciomercato ? Alle 19:00 ?? Su Sky Sport 24 ?? Inviateci le vostre domande con l'hashtag… -