LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: vince Vlhova ma Swenn-Larsson fa paura! Terza Shiffrin, 13a Curtoni, bene Rossetti (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.47 Si chiude qui, dunque, lo Slalom di Flachau Vlhova vince ancora e si porta a 80 punti di distacco nella classifica di specialità rispetto a Shiffrin che comanda anche la generale con 273 punti di margine. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata! 21.43 PETRA Vlhova vince LO Slalom DI Flachau davanti a Swenn-Larsson e Shiffrin. Si conferma 13esima Curtoni, quindi 22esima Rossetti 21.41 Petra Vlhova parte con 77 centesimi da gestire. Diventano 55 al primo intermedio, quindi soli 12 al secondo! Rischia grosso! Taglia il traguardo ed è primaaaaaaaaaaaaaa! Soli 10 centesimi!!!!!!!!!!!!! 21.39 Mikaela Shiffrin parte ma perde subito 3 centesimi in vetta, arriva al secondo intermedio con 35 di ritardo! Conclude la sua prova seconda!!! 33 centesimi!!!!!!!!! Ed ora, Petra Vlhova!! Si decide la gara!!! 21.37 Katharina ... Leggi la notizia su oasport

