LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: scontro stellare tra Shiffrin e Vlhova, c’è Martina Peterlini (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom Programma e tv dello Slalom – Le italiane al via – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom in notturna di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista intitolata a Hermann Maier dalle ore 18.00 con la prima manche (la seconda prenderà il via alle ore 20.45) le atlete del Circo Bianco si sfideranno tra i pali stretti con una grande certezza: ci attende l’ennesima super-sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Le due campionesse, dopotutto, stanno dominando la scena in Slalom ormai da tempo immemore. Quest’anno abbiamo assistito alle vittorie della statunitense a Levi, Killington e Lienz, mentre la slovacca ha risposto a Zagabria. Nel complesso le due rivali monopolizzano gli Slalom da ormai ... Leggi la notizia su oasport

