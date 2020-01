LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: partono le migliori otto, Shiffrin cerca l’impresa su Vlhova! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Katharina Truppe, ottava dopo la prima manche si supera nel tratto centrale e vola in vetta con 63 centesimi di vantaggio! Che finale!! Ora è la volta di Chiara Mair (Aut) 21.26 Comanda brillantemente Haver-Loeseth con Curtoni quinta e Rossetti 14esima. Mal che vada per la bresciana arriverà una 22esima posizione con i primi punti della carriera. 21.24 Nina Haver-Loeseth (Nor) nona dopo la prima manche parte male ma cambia marcia a metà percorso. Vola nel finale ed è prima con 58 centesimi su St-Germain Parte Katharina Truppe (Aut). 21.23 Sara Hector (Sve) decima dopo la prima discesa, sbaglia tutto sin dal via e chiude una pessima prova in 11esima posizione a 52 centesimi Si prepara al cancelletto Nina Haver-Loeseth (Nor) 21.21 Magdalena Fjaelsstroem (Sve), 11esima a metà gara perde subito buona parte del suo vantaggio, tiene bene ... Leggi la notizia su oasport

