LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin cerca la rimonta su Petra Vlhova! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 LA CLASSIFICA DELLA SPECIALITA' 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 380 2 Petra Vlhová Slovacchia 260 3 Katharina Liensberger Austria 186 4 Anna Swenn Larsson Svezia 155 5 Michelle Gisin Svizzera 151 20.30 Quindici minuti al via della seconda manche! Lo scenario è magnifico! Pendio meraviglioso, pubblico folto e la luce dei riflettori a rendere tutto ancor più bello 20.27 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 826 2 Federica Brignone Italia 565 3 Petra Vlhová Slovacchia 513 4 Wendy Holdener Svizzera 367 5 Michelle Gisin Svizzera 361 6 Viktoria ...

