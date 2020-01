LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: il Settebello si gioca il primato nel girone! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto maschile: sarà la formazione di Theodoros Vlachos la prima avversaria del Settebello. Gli ellenici sono stati sconfitti dagli azzurri nei quarti di finale degli ultimi Mondiali, poi vinti dall’Italia, e nella fase continentale della World League. L’Italia nella prima fase affronterà nell’ordine Grecia, Francia e Georgia. La prima gara contro gli ellenici avrà luogo questa sera, con inizio alle ore 21.00. Si tratta ormai di una classica della pallanuoto internazionale: gli ultimi incroci, ai quarti degli ultimi Mondiali e nella fase continentale della World League, hanno sorriso al ... Leggi la notizia su oasport

winterbearvt : RT @taeavecookies: Non so se alcuni di voi lo sanno, ma Namjoon due anni fa fece una live in cui raccontava del suo viaggio in Europa e in… - RebeccaOltrema1 : RT @taeavecookies: Non so se alcuni di voi lo sanno, ma Namjoon due anni fa fece una live in cui raccontava del suo viaggio in Europa e in… - LifeBTSLove : RT @taeavecookies: Non so se alcuni di voi lo sanno, ma Namjoon due anni fa fece una live in cui raccontava del suo viaggio in Europa e in… -