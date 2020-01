LIVE Italia-Grecia 8-5, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: Echenique per il triplo vantaggio (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Espulso Aicardi, definitiva per lui. Timeout per la Grecia. 4′ EcheniqueEEE!! Botta al volo a beffare sul primo palo Zerdevas! triplo vantaggio Italiano, 8-5. 3′ Italia che sta giocando davvero alla grande davanti a Del Lungo. 2′ Difese che prevalgono: due ottimi anticipi azzurri con Figlioli e Renzuto. 1′ Traversa piena di Luongo. 1′ Inizia l’ultima frazione, come di consueto è l’Italia a prendere il primo possesso. Terzo quarto Termina qui il terzo quarto: l’Italia mette la freccia con un super parziale, soprattutto in fase offensiva. Azzurri che ora devono gestire l’ultima frazione. 8′ Si infuria Campagna: spettacolare la girata di Mourikis al centro, 7-5. 7′ Grecia che è in crisi, Dolce sfiora l’ottava rete centrando il montante. 6′ LUONGO!!! Palla ... Leggi la notizia su oasport

