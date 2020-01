LIVE Italia-Grecia 4-4, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: tanto equilibrio in acqua (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo quarto Termina qui il secondo quarto: un’ottima Italia riaggancia la Grecia, si porta anche avanti, ma alla fine si fa raggiungere sul 4-4 a metà gara. 8′ Arriva il pareggio greco in superiorità, segna Fontoulis. 7′ Altra superiorità per l’Italia, questa volta però Renzuto anticipa il tiro e non arriva la rete. 6′ Muove la palla alla meraviglia l’Italia con l’uomo in più: la palla arriva a Pietro Figlioli che non può sbagliare. 4-3, vantaggio azzurro. 5′ Pareggio azzurro! Spettacolare controfuga portata avanti da Bodegas e Velotto, il napoletano serve l’italo-francese che non può sbagliare sotto porta. 3-3. 5′ Altra forzatura su uomo in più, sprecano Figlioli e Di Fulvio. Campagna davvero infuriato. 4′ Altra superiorità gettata via dagli azzurri, si arrabbia ... Leggi la notizia su oasport

