LIVE Italia-Grecia 2-2, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: pareggia Dolce (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Altra superiorità gettata via dagli azzurri, si arrabbia Campagna. 3′ Kapotsits, a uomini pari, beffa Del Lungo. Vantaggio greco: 3-2. 3′ Spettacolare la giocata azzurra! Dolce guadagna espulsione e poi realizza con una splendida girata, l’assist è al bacio di Echenique. 2′ Spreca l’Italia con l’uomo in più: prova Di Fulvio, bloccato il tiro. 1/3 per l’Italia. 2′ Questa volta gli azzurri si salvano in inferiorità su Gounas. 1′ Gran botta di Figlioli, si salva il portiere ellenico. 1′ Si riparte, prima palla a Figlioli. Primo quarto Termina qui il primo quarto: Italia in vantaggio con Luongo, poi il sorpasso greco. 2-1 per gli ellenici con due superiorità. 8′ Gran tiro di Figlioli allo scadere, palla che si stampa sull’incrocio dei pali. 7′ Addirittura il ... Leggi la notizia su oasport

