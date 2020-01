LIVE Italia-Grecia 1-2, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: ellenici in vantaggio (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo quarto Termina qui il primo quarto: Italia in vantaggio con Luongo, poi il sorpasso greco. 2-1 per gli ellenici con due superiorità. 8′ Gran tiro di Figlioli allo scadere, palla che si stampa sull’incrocio dei pali. 7′ Addirittura il sorpasso con l’uomo in più per la Grecia: palla per Argyropoulos che la mette dentro dopo la parata di Del Lungo. 2-1 per gli ellenici. 6′ Arriva il pareggio della Grecia con Gounas: palla che torna nelle mani elleniche dopo l’errore, Del Lungo non trattiene. 1-1. 5′ Questa volta Lungo sbaglia la conclusione con l’uomo in più. 5′ Grecia che sta soffrendo la retroguardia tricolore. 4′ Per ora molto bene gli azzurri soprattutto in fase difensiva. 3′ Spettacolare ripartenza tricolore: palla per Stefano Luogno che in solitaria non può ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Seconda tappa della giornata a Morfasso (Piacenza), alta Val d'Arda! Viva l'Italia dei campanili: cultura, storia,… - sole24ore : #Venezia, la diretta dell’apertura del #Mose - Live @sole24ore. - chandranravin11 : Inter v Cagliari Soccer Online Streaming 14 January Coppa Italia - Italy -