LIVE Italia-Grecia 0-0, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: il Settebello si gioca il primato nel girone! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Momento degli inni nazionali. 20.50 Squadre sul piano vasca. 20.43 Poco più di un quarto d’ora al via, tra poco le squadre entreranno sul piano vasca. 20.40 I risultati di questa prima giornata fino ad ora: 1^ GIORNATA – 14/01/2020 Romania – Olanda 8-9 (2-2, 2-3, 4-1, 0-3) Slovacchia – Montenegro 4-15 (2-1, 0-6, 1-4, 1-4) Malta – Spagna 7-23 (3-4, 2-6, 0-7, 2-6) Germania – Croazia 9-17 (2-1, 2-6, 1-6, 4-4) Francia – Georgia 7-9 (3-2, 2-3, 1-2, 1-2) Serbia – Russia 13-9 (3-1, 4-3, 2-3, 4-2) Turchia – Ungheria 5-19 (4-4, 0-4, 1-3, 0-8) 20.37 Le rose delle due compagini: Italia: Del Lungo , Di Fulvio , Luongo , Figlioli , Fondelli , Velotto , Renzuto Iodice , Echenique , Figari , Bodegas , Aicardi , Dolce , Nicosia . All. Campagna Grecia: Zerdevas , Genidounias , Skoumpakis , Kapotsis ... Leggi la notizia su oasport

