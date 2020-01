LIVE Inter-Cagliari, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Nainggolan dall’inizio, parte dalla panchina Joao Pedro (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Se l’Inter è al debutto in questa edizione di Coppa Italia, il Cagliari ha già superato due turni: battute 2-1 il Chievo ad agosto e con lo stesso risultato anche la Sampdoria al 4° turno disputato a dicembre. 20.16 L’Inter è la squadra che nella Serie A 2019/20 è rimasta in vantaggio per più minuti (917), essendo anche rimasta solo 107 minuti sotto nel punteggio. 20.13 Cagliari e Inter usano bene la testa: hanno subito un solo gol di testa nel campionato in corso e sono anche le due squadre che hanno realizzato più reti con questo fondamentale (7 ciascuna). 20.10 Tra gli ex della partita, Nicolò Barella ha disputato tutte le sue precedenti 100 partite in Serie A con la maglia del Cagliari, segnando sette reti. 20.07 Nell’Inter assente per squalifica Gagliardini, indisponibili D’Ambrosio e Asamoah. Fuori dai giochi invece nel ... Leggi la notizia su oasport

