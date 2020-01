LIVE Inter-Cagliari, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Conte si affida al turn-over (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Inter-Cagliari Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Cagliari ottavi di finale della Coppa Italia 2019-20, partita secca che propone l’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari di Maran desideroso di una prestazione convincente. L’Inter dopo il pareggio in casa contro l’Atalanta per 1-1 in campionato grazie al rigore parato da Handanovic torna a giocare in Coppa Italia e varerà un corposo turn-over. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Padelli anche se Antonio Conte non pare molto convinto dell’ex portiere granata, in difesa troveranno spazio Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Esterni Lazaro e Dimarco anche se Candreva potrebbe partire dall’inizio. Centrocampo con Vecino, Borja Valero e Barella, anche se la tentazione Sensi si fa sentire. Davanti riposano Lautaro ... Leggi la notizia su oasport

