LIVE Inter-Cagliari 3-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Lukaku firma il tris! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ Tiro di Cerri da fuori area che viene rimpallato da Ranocchia. 49′ Goooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, corner battuto corto da Lazaro per Barella che crossa subito per Lukaku che di testa gira in rete, Inter-Cagliari 3-0. 47′ Fuori Castro e dentro Rog per il Cagliari. 46′ Inizia il secondo tempo! 21.38 Mai in discussione il primo tempo con l’Inter che segna subito con Lukaku dopo un errato passaggio di Oliva e il raddoppio subito dopo con un cross di Barella a favore di Borja Valero, inesistente il Cagliari in questo primo tempo. A tra poco per il secondo tempo! 47′ Finisce il primo tempo, Inter-Cagliari 2-0. 46′ Ci saranno due minuti di recupero. 44′ Sanchez lanciato in contropiede commette fallo su Pisacane. 42′ Inserimento di Borja Valero ma Lukaku sbaglia lo stop ... Leggi la notizia su oasport

