LIVE Inter-Cagliari 1-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Lukaku sblocca subito la partita! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Il Cagliari non riesce ad uscire in modo pulito dall’azione difensiva, problemi in fasi di disimpegno. 3′ Gooooooooooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, retropassaggio sbagliato dell’esterno del Cagliari che lancia Lukaku davanti al portiere che non sbaglia, Inter-Cagliari 1-0. 1′ Inizia la partita! 20.40 Giocatori nel tunnel d’ingresso, tra poco il fischio d’inizio. 20.37 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 20.34 Anche Gagliardini ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter contro il Cagliari, nel marzo 2017. 20.31 Match importante per Antonio Conte, allenatore a caccia dell’unico trofeo Italiano assente dalla sua bacheca. 20.28 Eliminata dalla Champions, l’Inter ripartirà dall’Europa League contro il Ludogorets (andata in ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Coppa Italia, Inter-Cagliari: formazioni ufficiali e diretta live - sweeetcreatureh : RT @fcin1908it: LIVE #InterCagliari 1-0: Lukaku ci mette 21 secondi a bucare Olsen! Subito implacabile il belga ???? - fcin1908it : LIVE #InterCagliari 1-0: Lukaku ci mette 21 secondi a bucare Olsen! Subito implacabile il belga ????… -