LIVE Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE basket, Champions League 2020, 11a giornata: Brindisi vola in Turchia, contro il Besiktas per due punti fondamentali– Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming– basket, Serie A 2020: 18^ giornata. La Virtus Bologna domina a Roma, Brindisi espugna Cantù al supplementare Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Besiktas Sompo Sugorta e Happy Casa Brindisi, match valido per la undicesima giornata del gruppo D di Champions League di basket maschile. I pugliesi provano a rilanciarsi in classifica per qualificarsi al prossimo turno della competizione europea facendo visita alla Besiktas Akatlar Arena. Dopo la sconfitta dell’andata per 84-72, il Besiktas darà il 100% in casa ad Istanbul per mettere filo da torcere ai pugliesi. Entrambe le squadre sono a quota 4 vittorie e 6 ... Leggi la notizia su oasport

LIVE Besiktas Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Besiktas