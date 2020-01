LIVE Besiktas-Brindisi 89-63, Champions League basket 2020 in DIRETTA: volata fatale dei padroni di casa! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-63 Akpinar fa 1/2 dalla lunetta. 88-63 Yildizli! Anche questa, da lontanissimo! Perfetto il turco! 85-63 Ancora John Brown! 85-61 Alley-oop di Brown: grande giocata. 85-59 AKPINAR! Anche lui da tre! 82-59 Gaspardo trasforma sotto canestro. 82-57 Akpinar riporta Besiktas avanti di 25 punti. 80-57 Thompson dà seguito all’attacco pugliese. 80-55 Brown arriva a canestro. 80-53 McKissic non dà speranze agli avversari. 78-53 Thompson trasforma sotto canestro. 78-51 Gotcher sfonda in area: +27. INIZIO QUARTO QUARTO 19.30 Besiktas prende il largo e resta a +25 sugli avversari: Happy Casa che arriva a -17 ma poi viene gettata via di nuovo. Match complicato ora da recuperare… FINE TERZO QUARTO 76-51 Gaspardo sfonda e mette dentro. 76-49 Geyik ne mette un altro sotto canestro: Brindisi fuori dal match. 74-49 Yildlizi permette i suoi di ... Leggi la notizia su oasport

