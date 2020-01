LIVE Besiktas-Brindisi 17-10, Champions League basket 2020 in DIRETTA: buona partenza di padroni di casa (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-10 Ancora dall’arco Stone! buona giocata. 17-7 Massimo vantaggio turco: ancora Savas. 15-7 Savas è perfetto anche in lunetta. 14-7 Nuovamente a +7 Besiktas: Savas arriva a canestro ed esulta. 12-7 Schiacci McKissic! 10-7 2/2 di Stone in lunetta. 10-5 Banks prova a sbloccarsi. 10-3 Timeout Brindisi. 10-3 Arriva l’assist per Savas: +7 dei padroni di casa. 8-3 2/2 di McKissic. 6-3 Savas! Rimbalzo di un compagno e contropiede letale. 4-3 0/2 di Ikangi al tiro libero. 4-3 Djurisic! Di mano destra e sorpasso. 2-3 Si riparte! 2-3 I cestisti tornano addirittura a sedersi in panchina: situazione paradossale. 2-3 Gioco ancora interrotto a Istanbul: si è giocato soltanto un minuto. 2-3 Gioco fermo per un problema al cronometro. 2-3 STONE! DA TRE! Mano subito calda. 2-0 Savas arriva subito a canestro. 0-0 SI COMINCIA! Palla a due a ... Leggi la notizia su oasport

