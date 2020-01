LIVE Besiktas-Brindisi 0-0, Champions League basket 2020 in DIRETTA: si comincia a Istanbul! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Alle 19 torneranno in campo PAOK e Digione, al primo posto nel girone D, mentre alle 20.30 Bonn contro Falco. 17.57 Riscaldamento in atto in Turchia! 17.55 Squadre tra poco in campo ad Istanbul! 17.53 Gli uomini di Burak Biyiktay, sono attualmente all’ottavo posto in campionato dopo la sconfitta contro il Bahçesehir: torneo piuttosto deludente per il Besiktas sin qui. 17.51 Il Besiktas ha vinto settimana scorsa contro Bonn, rilanciando le proprie chance in coppa europea: i turchi, hanno vinto soltanto alla prima giornata contro il PAOK e l’ultima in ordine di tempo in casa. 17.48 Le altre due sfide della Coppa Italia di basket italiano maschile vedrà impegnate: l’Olimpia Milano e Cremona, campione in carica, contro la Segafredo schiacciasassi contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia. 17.46 Brindisi sarà ... Leggi la notizia su oasport

