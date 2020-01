LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: comincia la sfida, serve l’impresa in Turchia! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Quasi tutto pronto al Sinan Erdem Dome di Istanbul; a dirigere il match saranno lo spagnolo Miguel Angel Perez, lo sloveno Sasa Pukl e il francese Mehdi Difallah. 18:10 I turchi sono la terza miglior squadra per punti realizzati (86.6 a partita). Il tiro da oltre l’arco sarà un fattore importante in questo match: Efes e Olimpia sono infatti terza e quinta per percentuale da tre punti (39.79% e 39.46%). Gli uomini di Messina hanno però la seconda miglior sul tiro pesante avversario concedendo il 34.17% di realizzazione. 18:05 Confronto numero 28 tra le due formazioni: sono 19 le vittorie della squadra turca contro gli 8 successi meneghini. Milano non è mai riuscita ad espugnare il Sinan Erdem Dome, perdendo in tutte e 13 le occasioni. 18:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Efes Istanbul Olimpia Milano, match ... Leggi la notizia su oasport

