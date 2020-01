LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 88-68, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: l’Olimpia dura un quarto, poi crolla a Istanbul (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Efes Istanbul-Olimpia Milano 20:18 Termina qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito su OA Sport e buon proseguimento di serata. Alla prossima DIRETTA! 20:16 Milano resiste un quarto poi i turchi allungano grazie alla stella Larkin che chiude con 23 punti. Singleton ne mette 16 nel primo tempo e vive da spettatore la ripresa, in cui brilla Sanli con 13 punti. Milano ha 11 punti da Gudaitis e 10 da Roll e Tarczewski. I padroni di casa tirano benissimo dal campo: 60% da 2 (21/35) e 41.4% da 3 (12/29). FINISCE QUI!!! 88-68 3/3 di Sanli che arriva a quota 13. Fallo tecnico all’indirizzo di Tarczewksi che esce per raggiunto limite. 85-68 Peters di tecnica ne mette altri due per l’Efes. 83-68 Tarczewski raggiunge la doppia cifra. 83-66 2/2 per il lungo milanese. Il fallo è giudicato antisportivo. Sanli manda in ... Leggi la notizia su oasport

