LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 65-49, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: turchi in controllo alle porte dell’ultimo quarto (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Milano. 71-52 Sanli ne mette altri due in avvicinamento. 69-52 Roll d’orgoglio con la tripla. 69-49 Tuncer finta il tiro e pesca Sanli sotto canestro. Venti punti di vantaggio per i turchi. 67-49 Larkin segna in faccia a Biligha altri due punti. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 65-49 Sbaglia Micov e Sanli allo scadere spara la bomba del +16 che fa sprofondare Milano! Fallo in attacco turco e ultima azione del periodo in mano ai milanesi. 62-49 2/2 per il lituano. 40″ al termine del quarto e liberi per Gudaitis. 62-47 A segno col supplementare l’ex Malaga. 62-46 Nedovic attacca in poenetrazione, segna e subisce il fallo di Pleiss. 62-44 Tuncer mette i suoi primi due col runner da centro area. 60-44 2/2. Gudaitis riceve il bounce pass di Nedovic e viene fermato fallosamente, liberi per lui. Solo 9 punti realizzati in ... Leggi la notizia su oasport

