LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 52-40, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio per i turchi (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-42 Roll batte la sirena dei 24″ col runner dall’angolo. 56-40 Simon trova profondissimo Pleiss che realizza indisturbato. Ora Milano rischia il tracollo. 54-40 Pleiss ancora a bersaglio da sotto. 7-0 di parziale Efes. Timeout per Milano. 52-40 Altra tripla di Larkin!! Sconfinato il talento del nativo di Cincinnati. 49-40 Pleiss resiste ai lunghi meneghini e di mancino segna il +9. 47-40 Tarczewski riceve da Rodriguez e si appoggia al vetro. Mini parziale milanese. 47-38 Tarczewksi riapre dopo rimbalzo offensivo per la bomba del professor Micov. 47-35 Larkin spara la tripla da fermo in faccia a Tarczewski! 16 per l’ex Boston Celtics. 44-35 Larkin raccoglie un pallone vagante e batte la sirena col piazzato. 42-35 Scola batte il cronometro dei 24″ appoggiandosi al vetro con una mano. INIZIA LA RIPRESA! 19:13 Nove ... Leggi la notizia su oasport

