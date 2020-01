L'inverno al contrario: a Londra fioriscono rose e nel deserto c'è la neve (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La neve imbianca le montagne dell'Arabia Saudita e il deserto del Sinai, mentre in Europa le temperature diventano sempre più miti. Gli esperti: "Colpa del vortice polare" La neve cade sulle montagne dell'Arabia Saudita e intanto a Londra fioriscono i mandorli e le rose. Il clima, nell'inverno del 2020, va alla rovescia e il termometro sembra impazzito, portando i fiocchi di neve a ricoprire le gobbe del deserto del Sinai e il sole in Europa che, nelle ore centrali della giornata, rende mite la temperatura. Lo scorso venerdì sui monti Madian, nel Nord-Ovest del territorio saudita, è caduta la neve. Un fenomeno particolarmente raro, nonostante la vetta più alta, il Jabal Al-Lawz (oltre 2.500 metri di altezza), sia sempre ricoperta da una coltre bianca d'inverno. La stessa cosa, però, non accade a bassa quota e l'episodio verificatosi quest'anno è un ... Leggi la notizia su ilgiornale

