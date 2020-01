Libia, il generale Haftar lascia Putin senza firmare la tregua: precipita la situazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico, ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo per il cessate il fuoco sottoscritto dal governo di accordo nazionale di Tripoli. Lo riferisce al Arabiya. Ieri Haftar aveva chiesto tempo fino a stamattina per decidere, mentre Fayez al- Leggi la notizia su liberoquotidiano

