Libia, il generale Haftar ha deciso di partecipare alla Conferenza di Berlino (Di martedì 14 gennaio 2020) Libia, il generale Haftar ha deciso di partecipare alla Conferenza di Berlino Il generale Khalifa Haftar ha accettato di partecipare alla Conferenza di Berlino sulla Libia. A riportarlo è l’emittente tv Al Arabiya, in un tweet che cita “fonti arabe”, ma non ci sono al momento altre conferme. La notizia arriva dopo che Haftar ha lasciato Mosca senza firmare la tregua con il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, che invece aveva già ieri siglato il patto, sotto l’egida di Turchia e Russia. Haftar si sarebbe preso altri due giorni di riflessione per discutere con i suoi, prima di firmare eventualmente l’intesa su una tregua in Libia. Secondo Al Arabiya, il generale avrebbe rifiutato la mediazione turca per la tregua a Tripoli e avrebbe chiesto alla Russia una commissione dell’Onu per monitorare il cessate il fuoco. La Conferenza di Berlino ... Leggi la notizia su tpi

