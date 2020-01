Libia, Haftar lascia Mosca senza firmare l’accordo per il cessate il fuoco con al Sarraj (Di martedì 14 gennaio 2020) Crisi in Libia, il maresciallo e comandante della "Libyan National Army" Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo per il cessate il fuoco, presentato dai governi russo e turco e già sottoscritto dal governo di accordo nazionale (GNA) guidato da Fayez al-Sarraj. Secondo la stampa locale, Haftar avrebbe dichiarato che il documento ignora molte richieste dell'esercito nazionale libico. Leggi la notizia su fanpage

