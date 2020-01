Libia | da Haftar sì condizionato alla tregua | Via i turchi

Libia, da Haftar sì condizionato alla tregua<br>"Via i turchi" (Di martedì 14 gennaio 2020) AGGIORNAMENTO - Il generale Haftar si dice ora disposto a firmare la tregua con Al Sarraj ponendo però alcune condizioni: turchi fuori dalla mediazione e disarmo completo delle milizie entro novanta giorni. L’uomo forte della Cirenaica chiede anche che i suoi uomini facciano parte di una commissione ad hoc da affiancare all'Onu per monitorare il disarmo. Secondo Al Arabiya Haftar sarà presente alla conferenza di pace di Berlino.Libia, Haftar non firma la tregua. Erdogan: "Pronto a dargli una lezione"Il generale Khalifa Haftar ha deciso di non firmare l'accordo per il cessate il fuoco sottoscritto ieri da Fayez al-Serraj. Haftar avrebbe preso questa decisione perché "la bozza di documento ignora molte delle richieste dell'Esercito nazionale libico". Secondo quanto riportato da Sky News Arabia, durante i colloqui di ieri a Mosca, Haftar avrebbe preteso di entrare con le sue truppe a ... Leggi la notizia su blogo

