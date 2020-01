L'Europa dà sponda a Trump sull'Iran: "Continue violazioni dell'accordo sul nucleare" (Di martedì 14 gennaio 2020) Francia, Gran Bretagna e Germania confermano aver innescato il meccanismo di disputa previsto dall’accordo sul nucleare Iraniano a causa di “Continue violazioni” da parte di Teheran, sottolineando però di non volersi unire alla campagna promossa dagli Stati Uniti per esercitare una “pressione massima” sulla Repubblica islamica.“Non abbiamo avuto altra scelta, date le azioni dell’Iran, che registrare oggi le nostre preoccupazioni per il fatto che l’Iran non sta rispettando i suoi impegni ai sensi del JCPoA e sottoporre la questione alla Commissione congiunta ai sensi del meccanismo di risoluzione delle controversie, come enunciato al paragrafo 36 del PACG ”, dichiarano i tre stati europei in una nota congiunta.Francia, Germania e Regno Unito – si legge ancora nella dichiarazione - non accettano l’argomento per cui ... Leggi la notizia su huffingtonpost

