Letizia di Spagna ricicla la gonna, osa con gli stivali e incanta (Di martedì 14 gennaio 2020) Letizia di Spagna compare nella sala delle udienze a Palazzo Zarzuela di Madrid e incanta. Un appuntamento fisso in cui la Sovrana, 47 anni, non perde occasione per dare sfoggio della sua eleganza e del suo stile. Per incontrare i rappresentanti del cinema spagnolo, Letizia ricicla la gonna nera con grandi fiori ricamati, firmata Carolina Herrera. Si tratti di un pezzo forte del suo guardaroba che ha già indossato lo scorso anno abbinandola a una cappa di Zara. Questa volta però coordina la longuette a una blusa in seta rossa, di Hugo Boss che è tra i marchi preferiti dalla moglie di Felipe. I dettagli nel suo look sono fondamentali, come la cintura particolare, e soprattutto gli stivali di camoscio nero, alti e stretti, dal tacco stiletto. Un accessorio che rende il suo outfit grintoso e moderno, un vero tocco di classe che dà grinta al portamento della Sovrana. Il rosso poi è il ... Leggi la notizia su dilei

