L’emergenza ambientale italiana alla prova dell’European Green Deal

A Milano è ormai da fine dicembre che i valori di pm 10 e pm 2.5 nell'aria raddoppiano o triplicano quotidianamente la soglia sostenibile. Per gran parte della giornata una coltre grigia di smog soffoca i palazzi e le strade, l'aria è irrespirabile. Più o meno lo stesso avviene in altre città, come Torino, Firenze o Roma, dove le rilevazioni inquinanti da bollino rosso hanno portato a blocchi del traffico e limitazione della circolazione di alcuni mezzi. Che l'Italia sia nel pieno di un'emergenza ambientale lo si può vedere con i propri occhi. Da una parte il climate change che inizia a far sentire i suoi effetti in modo violento, dall'altra degli stili di vita e produzione che non fanno altro che esacerbare queste problematiche. In Italia ci sono 65 automobili ogni 100 abitanti in media, per un totale di 39 milioni, utilizzate per effettuare circa il 70% degli spostamenti.

