Legge elettorale, come sarebbe il Parlamento se si votasse oggi con il Germanicum (Di martedì 14 gennaio 2020) La composizione del Parlamento se si votasse con il Germanicum Da qualche giorno in Italia è iniziato un nuovo dibattito sulla possibile riforma della Legge elettorale, che secondo la proposta di Legge presentata il 9 gennaio alla Camera potrebbe essere il Germanicum: se venisse approvato, tutti i seggi del Parlamento verrebbero assegnati con il sistema proporzionale, mentre non ci sarebbero più deputati e senatori eletti in collegi uninominali. La proposta di Legge è stata firmata dal presidente della Commissione affari costituzionali alla Camera Giuseppe Brescia (M5s) e per questo la Legge elettorale è stata anche chiamata Brescellum. Prevede una soglia di sbarramento del 5 per cento, ma anche il diritto di tribuna (cioè ad avere rappresentanza in Parlamento) per quei partiti che non riescano a raggiungere quel numero di preferenze. Se il Germanicum venisse approvato si tratterebbe ... Leggi la notizia su tpi

matteosalvinimi : #Salvini: Al governo parlano di legge elettorale per tirare a campare. Fuori il mondo esplode. ?? @Radio24_news - you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia - AndreaRomano9 : Secondo @MassimGiannini il nostro @emanuelefiano non meriterebbe di fare il relatore della legge elettorale in quan… -