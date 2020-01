Legge elettorale, Calderoli ammesso alla Consulta: il padre dell’incostituzionale Porcellum sarà delegato della Basilicata (Di martedì 14 gennaio 2020) Il padre del Porcellum potrà accomodarsi davanti alla corte Costituzionale. No, non verrà redarguito per avere scritto una Legge elettorale incostituzionale, ma potrà ascoltare la discussione su un’altra norma elettorale, il Rosatellum. Roberto Calderoli ha ottenuto il via libera: potrà partecipare alla riunione durante la quale la Consulta ascolterà ascolterà i legali delle Regioni che hanno promosso il referendum elettorale e gli avvocati delle associazioni che invece si oppongono alla Consultazione. Il senatore della Lega è stato ammesso come delegato della Regione Basilicata e non come ispiratore del referendum che vuole modificare in senso maggioritario l’attuale Legge elettorale. La Basilicata, infatti, è una delle Regioni amministrate dal centrodestra che ha chiesto di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum: si passerebbe quindi a un sistema maggioritario puro, come ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

