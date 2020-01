Le signore del Festival di Sanremo 2020 presentate ufficialmente da Amadeus (Di martedì 14 gennaio 2020) Si sono fatti tantissimi nomi ma oggi è il giorno! Nel corso della conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione del Festival, Amadeus ha ufficializzato i nomi di tutte le signore che lo accompagneranno nel suo Sanremo 2020. In conferenza stampa sono arrivare Antonella Clerici, un ritorno per lei sul palco dell’Ariston; Emma d’Aquino e Laura Chimenti, due volti che il pubblico di Rai 1 conosce benissimo per il loro lavoro nell’informazione e soprattutto nella conduzione del Tg1; e ancora due nomi che fanno discutere: quello di Diletta Leotta e quello di Francesca Sofia Novello conosciuta per essere la fidanzata di Valentino Rossi. Questi quindi i primi nomi ufficiali che si affiancano a quello di Mara Venier. La conduttrice di Domenica IN è stata invitata direttamente da Amadeus ieri, nel corso del suo nuovo programma in Radio e sarà presente nella ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

